Snow Manの佐久間大介が、本日12月16日より公開となる龍角散ダイレクトの新CM『歌い、演じる、プロののどにも』篇に出演する。 （関連：Snow Man 佐久間大介は好きなものを仕事にして楽しむ誕生日を機に振り返る愛された1年） 今回の起用は、佐久間自身が日頃から『龍角散ダイレクトスティック ピーチ』を愛用していることをきっかけに実現したという。本CMでは、同製品のパッケージカラーであるピンク