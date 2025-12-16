「球辞苑」デビューのDeNA・宮城滝太投手（25）が、テレビ出演を自信に「モイネロカーブ」習得へ意欲を見せた。「本当に面白かったです。僕が2部門でトップということも“球辞苑”さんで教えてもらいました。カーブはもっと磨きたい。目標は“モイネロカーブ”の習得です」7年目を終えた背番号65は、14日にNHK・BSで放送された「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」に初めてスタジオ出演した。同番組は、プ