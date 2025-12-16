モーニング娘。’25の牧野真莉愛（24）の11冊目となる写真集（タイトル未定、ワニブックス）が、25歳の誕生日を迎える来年2月2日に発売される。テーマは「25歳のこたえ」で、オーストラリアのパースで撮影。「青い空と海がどこまでも広がっていて、優しい時間がゆっくり流れていました。サンセットは息をのむほど美しく、来られてよかったと思った瞬間でした」と振り返り「“パースでの牧野真莉愛”は、福いっぱいです」とアピ