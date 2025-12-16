俳優吉田鋼太郎（66）、濱田マリ（56）、比嘉愛未（39）、本田響矢（26）が出演する、アフラック生命保険の新製品「あんしんパレット」のCMが22日から全国で放送される。CMは全部で5パターン。「子どもと家族を守る」編では、吉田と比嘉が父娘。比嘉の娘の体調不良が、吉田、比嘉、その夫にうつり、3世代で額に冷却シートを貼ってドタバタする。子育て中の“あるあるな場面”をコミカルに演じている。吉田と比嘉は、今回が初共演。