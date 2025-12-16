卓球のWTTファイナルを初制覇した男子世界ランキング5位の張本智和（22＝トヨタ自動車）が、大会が行われた香港から成田空港に帰国。「世界一という称号を獲れたのはうれしい。来年のW杯やアジア大会につなげていければ」と話した。WTTファイナル前には28年ロサンゼルス五輪から採用される混合団体のW杯に出場し、中国に敗れ準優勝。日中関係が冷え込む中での一戦となったが、「アウェーだよねと（納得して）、やりやすかった