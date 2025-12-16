SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける8人組ガールズグループ「GPP」が、デビュー前夜の15日、都内でデビューショーケースライブを開催した。きょう16日配信のデビュー曲「Bring it Back」などアンコール含め全9曲を披露。初めての公の場でのステージで、鮮烈なインパクトを残した。360度、ぐるりと観客に囲まれたステージから、8人の軌跡が始まった。冒頭、伸びやかな歌声が会場に響くと、会場が引き込まれるのにそう時間はかからなか