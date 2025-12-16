モーニング娘。’25サブリーダー、牧野真莉愛（24）が最新写真集（ワニブックス）を発売することが決まり16日、イメージ写真が公開された。25歳の誕生日となる26年2月2日に発売される。テーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースを舞台に、澄み切った空と海で見せるビキニ姿のほか、歴史ある劇場でのしっとりとしたたずまい、夜景に溶け込む表情などを披露し、少女でも大人でもない“いま”の牧野真莉愛を切り取っていると