女優の見上愛（25歳）が、2026年のJRA（日本中央競馬会）年間プロモーションキャラクターに起用され、12月28日より新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、「2026年の抱負」について語った。22025年に引き続き、「Hello，Special Times．」のキャッチコピーのもと、長澤まさみ、見上愛、佐々木蔵之介、竹内涼真を年間プロモーションキャラクターとして起用。仲間と一緒に競馬を楽しむ特別な時間やスポーツエンターテ