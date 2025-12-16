ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > モー娘。牧野真莉愛、25歳の節目に11冊目の写真集発売「福いっぱいで… オリコンニュース モー娘。牧野真莉愛、25歳の節目に11冊目の写真集発売「福いっぱいです」 美しいスタイル披露 2025年12月16日 4時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 モー娘 の牧野真莉愛が、25歳の誕生日に11冊目のソロ写真集を発売する テーマは「25歳のこたえ」で、オーストラリアを舞台に撮影された 記事を読む おすすめ記事 南原清隆×timelesz菊池風磨がMCで初タッグ！『炎のチャレンジャー』25年ぶりに令和に復活 2025年12月9日 5時0分 25年ぶり復活「炎のチャレンジャー」南原清隆＆菊池風磨がMC 懐かし「電流イライラ棒」も 2025年12月9日 5時0分 モーニング娘。'25牧野真莉愛、自身の「推し」を明かす 2025年12月14日 6時3分 モー娘・牧野真莉愛 ２５歳の誕生日に１１冊目の写真集発売へ「見てくださる皆様に福あれ！！」 2025年12月16日 4時0分