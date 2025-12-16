藤井風の最新アルバム『Prema』が、16日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で週間売上2.5万枚を記録し、9月15日付に続き14週ぶり、通算2度目の1位を獲得。累積売上は35.7万枚となった。【動画】藤井風「Casket Girl」ミュージックビデオ「週間アルバムランキング」における同一作品での通算2度目の1位獲得は、男性ソロアーティストでは、米津玄師『STRAY SHEEP』（2020年8月17日付、8月24日付）【※】以来、5年4ヶ