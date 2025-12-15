俳優のヴィン・ディーゼル（58歳）が、人気シリーズ「ワイルド・スピード」最新作「FastX： Part 2」に、クリスティアーノ・ロナウドの役を用意したことを明かした。自身のインスタグラムにロナウドとの写真を投稿し、「みんなが聞いてきた。彼は『ワイルド・スピード』の神話に登場するのかってね。彼は本物だ。彼のために役を書いたんだ」とコメントしている。シリーズ第11作目となる本作は、2027年4月に公開予定で最終章となる