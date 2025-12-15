元NBAスターのシャキール・オニール（53歳）が美容手術に臨む。今回予定されているのは「リップ縮小手術」。これまで右足親指の骨棘除去や股関節置換など、大柄な体ゆえの手術を経験してきたが、今度は「ボリューミーな唇」を小さくしたいという。米テレビ番組「エンターテイメント・トゥナイト」でシャックはこう話した。「次にやるのはリップ縮小だ。だってこの唇、とてもボリューミーだからね。ちょっと小さくしたいんだよ」さ