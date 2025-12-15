中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、小泉防衛大臣が中国側から訓練を行う時間など「危険回避のための十分な情報はなかった」と主張していることについて、中国国防省は「訓練はおよそ6時間継続すると通報していた」などと反論しました。中国軍機によるレーダー照射について小泉防衛大臣は「訓練を行う時間や場所の緯度・経度など具体的な情報は示されておらず、危険の回避のために十分な情報はなかった」と説明して