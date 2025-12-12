Jリーグは、2026年6月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で、17年ぶりとなるオールスター戦「JリーグオールスターDAZNカップ」を開催すると発表した。J1、J2、J3の全60クラブから選ばれた代表選手が一堂に会する1DAYトーナメントとなる。この特別大会は、明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとにオールスターチームを編成し、トーナメント方式で実施される。試合は前後半なしの30分制で行われ、タイトルパートナ