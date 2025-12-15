きょうのユーロドルは１．１７ドル台での推移が続いているものの、緩やかな上昇を見せ、一時１．１７７０ドル付近まで上昇する場面も見られた。一方、ユーロ円は一時１８１円台に下落していたものの、１８２円台半ばに戻す展開。 今週は１８日木曜日に年内最後のＥＣＢ理事会が予定されている。ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終了しており、今回も据え置きが確実視されている。そのような中、市場はＥＣＢの次