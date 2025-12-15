【ロサンゼルス＝後藤香代】米紙ロサンゼルス・タイムズによると、ロサンゼルスの自宅で遺体となって見つかった米映画監督ロブ・ライナーさん（７８）夫妻の息子、ニック・ライナー容疑者（３２）が１４日、殺人容疑で逮捕された。ニック容疑者は、１０歳代の頃から薬物依存症に苦しんだ。２０１５年にはライナーさんとともに、俳優の父と薬物依存症の息子を描いた半自伝的映画「ビーイング・チャーリー」を制作した。