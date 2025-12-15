北アフリカのモロッコで大雨による洪水が発生し、少なくとも37人が死亡しました。ロイター通信によりますと、モロッコ西部の都市サフィで、14日に発生した集中豪雨により、洪水が起きました。少なくとも70軒の住宅や店舗が浸水し、多くの車が濁流に押し流され、37人が死亡、14人が病院で治療を受けています。道路は寸断され、15日は市内の学校は休校になりました。モロッコでは、7年間にわたる深刻な干ばつにより、地面が雨を吸収