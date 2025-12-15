愛知県東浦町で高齢の女性がひき逃げされた事件で、女(74)が逮捕されました。 【写真を見る】「人にぶつかったことも気が付きませんでした」ひき逃げ疑いで女(74)を逮捕はねられた女性(84)は意識不明の重体愛知・東浦町 逮捕されたのは、東浦町の無職・栗元くみ子容疑者(74)です。 警察によりますと、栗元容疑者は15日午前9時45分ごろ、東浦町緒川で横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む女性(84)を車ではね、そのまま逃げ