三重県桑名市の多度大社は境内に神の使いとされる「神馬」がいるなど、馬とゆかりが深い神社です。 【写真を見る】来年の干支「午年」にちなんだ書を多度大社に奉納天に駆け上がるようなイメージで…三重・桑名市 15日、愛知県出身の書道アーティスト山内果奈さんが来年の干支、午年にちなんだ作品を奉納しました。 「馬」という漢字が天に駆け上がるようなイメージで描かれたこのパネルは、15日から展示