秋篠宮家の次女・佳子さまは緑化事業の表彰式に出席されました。「みどりの『わ』交流のつどい」は地球温暖化の抑制など、緑豊かな街づくりに貢献した団体などを表彰するものです。佳子さまは式典で「みどりは私たちにうるおいや安らぎ、季節の移ろいを感じさせてくれます。また、地球温暖化やヒートアイランド現象を緩和し、様々な生き物を育み、防災にも大切な役割を果たしています」と述べられました。佳子さまの表彰式への出席