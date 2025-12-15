米映画「スタンド・バイ・ミー」（１９８６年公開、日本公開８７年）で知られる米映画監督のロブ・ライナーさん（７８）が１４日、米ロサンゼルスの自宅で妻のミッチェルさんと共に死亡しているのが見つかった。遺体には刺し傷があったとして、警察は殺人事件とみて捜査している。米メディアによると、現地時間１４日午後３時半過ぎに通報を受けた警察と消防がライナー夫妻の自宅に到着し、２人の死亡を確認。遺族関係者は「ミ