NY株式15日（NY時間11:13）（日本時間01:13） ダウ平均48389.02（-69.03-0.14%） ナスダック23114.56（-80.61-0.35%） CME日経平均先物50250（大証終比：+10+0.02%） 欧州株式15日GMT16:13 英FT100 9756.05（+107.02+1.11%） 独DAX 24196.24（+9.75+0.04%） 仏CAC40 8118.57（+49.95+0.62%） 米国債利回り 2年債 3.499（-0.023） 10年債 4.163（-0.022） 30年債 4.829