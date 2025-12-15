ボートレース徳山のＧIII「レノファ山口カップ」は１５日、予選３日目が行われた。地元ホープの笹木香吾（２６＝山口）は２回走りの４Ｒを３着、７Ｒはイン逃げ。初日から５戦オール３連対、得点率５位で予選最終日に臨む。「スリット近辺は２日目の方が良かったけど、道中はいい。回った感じや出口の押しがかなりいい」と舟足良好。前節で和田兼輔がＶの３２号機は今節も動いている。２０２６年前期適用勝率５・７２で来年