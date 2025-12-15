ボートレースからつの「ＢＴＳみやき開設１６周年記念」は１５日、予選最終日となる２日目が行われ、準優勝戦に進む１８選手が決定した。渡辺崇（３８＝福岡）は１Ｒで５コースから３着。予選を２、１、３着と好走し、５位で予選をクリアした。舟足も「仕上がりはいい方。２日目は朝一のレースで回転が回り過ぎて初日よりパンチは薄れたが、レース足は好きな感じ。展示タイムも出ている」と好感触をつかんでいる。「３日目も