漆黒の宇宙に瞬く星々を、そのまま腕元へ。セイコーアストロンNexterシリーズから、StarrySkyをテーマにした2026年限定モデルが登場します。先進テクノロジーと詩的なデザインが融合した本作は、日常に寄り添いながらも確かな存在感を放つ一本。未来へ進む意志を静かに後押しする、特別な時間が始まります。 星空を映すStarrySkyデザイン 本モデルは、星々が渦を巻き銀河を形成する壮大な情景をデザイ