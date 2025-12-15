プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏とゴボウの煮もの」 「甘酢和え大根」 「油揚げと白菜のみそ汁」 の全3品。 根菜をたっぷり使った、シンプルな和食の献立です。【主菜】鶏とゴボウの煮もの ゴボウは下ゆですることで味がよく染み込みます。 ©Eレシピ 調理時間：40分 カロリー：553Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 鶏もも肉 1枚 &