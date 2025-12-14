ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」が１６日に開幕。賞金７位から１８位までの１２選手によるトライアル１ｓｔが行われる。グランプリのエンジンは２連率上位６機はトライアル２ｎｄスタートの６選手、２連率７位から１８位のエンジンがトライアル１ｓｔ発進の選手に割り当てられる。そのトライアル１ｓｔ組のエンジンでは評判の１４号機を西山貴浩（３８＝福岡）がゲットした。引き当てた瞬間はガッツポーズ