ボートレース住之江のＳＧ「グランプリシリーズ」が１６日に開幕する。吉田裕平（２９＝愛知）が手にした８８号機は２連率１９位。次点でグランプリ出場を逃したエンジンだ。シリーズ戦では２連率トップ機ということになる。「音的にエンジンは悪くないと思うし、記念で乗ったエンジンより良さそうな気もします。まだバシッときていないので調整はいろいろ考えていきたいです」と雰囲気は感じ取っている。きっちりと仕上げてシ