中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月15日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は15日、中国の空母艦隊の訓練について日本が「中国から事前通知はあったが、訓練の時間や区域などの具体的内容はなかった」と言い方を変えたとの報道に関し、日本は自らを挑発者から被害者に見せかけ、高市首相の台湾関連発言がもたらした深刻な結果から人々の目をそらそうとしているのではないかと表明