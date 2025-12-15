15日、福岡市の繁華街で70代の男性が刃物で刺され、30代の息子が逮捕されました。福岡市の繁華街でまた刺傷事件です。15日午後6時すぎ、福岡市博多区の博多駅近くの路上で通行人の男性から「人が刺されている。血が出ている」と警察に通報がありました。刺されたのは70代の男性で、病院に搬送された際、意識はあったということです。その後、男性の息子で無職の酒井祐基容疑者（37）が近くの交番に出頭し、銃刀法違反の疑いで現行