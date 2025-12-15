今年10月に強盗が押し入り、155億円相当の被害を受けたフランスのルーブル美術館で、職員らが建物の老朽化や人員不足の解消などを求めて、ストライキに入りました。記者「ルーブル美術館の職員らが『人員を増やせ、給料を上げろ』と書かれた横断幕を掲げて、抗議の声をあげています」1日に3万人が訪れるとされるフランス・パリのルーブル美術館で、15日からおよそ400人の職員がストライキに入りました。職員らは建物の老朽化や人員