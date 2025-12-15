日本体育大学と石川県が復興支援の一環として子どもたちに運動の機会を提供する取り組みが、珠洲市の小学校で行われました。この催しは、震災で運動場を失った子どもたちに運動不足を解消してもらおうと、日体大と県が連携して開いたものです。珠洲市のみさき小学校の児童が、パドルというラケットでプラスチック製のボールを打ち合うアメリカ発祥のスポーツ「ピックルボール」に取り組みました。子どもたちは少しでも多くラリーを