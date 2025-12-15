15日夜、相模原市南区で火事が相次ぎ、1人が死亡しました。午後9時すぎ、相模原市南区の2階建て住宅で「1階と2階が燃えていて、黒煙と白煙が出ている。叫び声が室内から聞こえる」と近くにいた警察官から110番通報がありました。消防車など17台が出動しましたが、警察や消防によりますと、火元の住宅の庭から1人の遺体が見つかったということです。この住宅に1人で暮らす70代の男性とは連絡が取れていないということで、警察は確認