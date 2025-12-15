2026年の年賀はがきの受け付けが始まった15日、年賀状離れに歯止めをかけるため、新たなサービスもスタートしました。2026年の年賀はがきの受け付けが全国で、15日朝からスタート。東京都内の郵便局では特別なデザインの専用ポストが設置され、園児たちが手づくり年賀状を投函（とうかん）しました。福島市の郵便局では2026年の干支・午（うま）年にちなみ本物の馬が登場しました。年賀状を投函した人は「毎年元旦に届くのを楽しみ