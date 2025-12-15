青森県東方沖の地震により巨大地震が起きる可能性が高まっているとして出されていた「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の呼びかけについて、気象庁は午前0時に終了したと発表しました。12月8日に青森県東方沖を震源とする地震で、青森・八戸市で震度6強を観測し、気象庁は巨大地震が起きる可能性が普段より高まっているとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。その後、1週間の間にモーメントマグニチュー