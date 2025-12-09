Kroiが、New EP「Polyester (Custom Deluxe)」を12月16日に配信限定でゲリラリリースした。本EPは、2019年にKroiがインディーズでリリースした「Polyester - EP」 を再録した作品となっており、ライブでも根強い人気を持つ「Monster Play」「Custard」「Polyester」、更にこれまでライブでは披露されていたもののリリースされていなかった「Noob」など含む全5曲を収録。6年の歳月を経てリアレンジされ、2025年現在のKroiのムードや