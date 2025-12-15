日本有数の物流拠点・成田国際空港で自動物流道路設置のための実証実験が始まりました。一般道路横をゆっくり走る1台の車をよく見てみると、車にドライバーが乗っていません。成田国際空港で15日行われていたのは、貨物車両専用の自動物流道路の実証実験です。ドライバー不足解消やカーボンニュートラルの実現に向け、自動運転技術を活用した無人貨物車両による“新たな物流システム構築”を目指しています。実証実験を行った無人