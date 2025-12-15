白い軽ワゴン車が画面の奥に向かって走り出します。軽ワゴン車が走り出すと人影も一緒に移動し、振り落とされます。この車を運転していたとみられ、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、新潟市の配送業・茂野颯容疑者（31）です。車から振り落とされたのは知人の女性で、軽いけがをしました。茂野容疑者は「殺意を持って車を発進させていない」などと容疑を一部否認しています。