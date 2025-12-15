防衛装備品の輸出ルールの緩和に向け自民党と日本維新の会は、2026年2月に政府への提言をまとめる方針です。両党の安全保障に関する協議の初会合で合意したもので、装備移転を限定する「5類型」を撤廃する方向です。その後の自民党の会合で小野寺安保調査会長は、「どのような形で歯止めをかけていくかなどの議論が必要になる」と述べました。