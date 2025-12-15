女優野呂佳代（42）が15日、都内で開催された「太田プロライブ月笑2025クライマックスシリーズ」で、サプライズでプレゼンターを務めた。急きょ会場を訪れた野呂は、優勝者の発表とプレゼンターを担当。優勝発表では、ドラムロールで会場の期待が高まる中「優勝は…」としっかりためると「マシンガンズ！」とボケ会場に笑いを届けた。「マネジャーからボケていいと言われたので…」とほほ笑んだ後、はしっかり発表し、優勝した「青