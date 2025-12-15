ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」が１６日に開幕する。馬場貴也（４１＝滋賀）が当地エースの２５号機を獲得した。「班で差はなかった。どっしりした感じはあった。高松宮記念の時よりは、いいエンジンだと思う」と早速、相棒の感触を得ていた。賞金ランク６位で５年連続７度目の出場。「住之江は相性がいい水面だと思うので頑張る」。今年は大スランプも味わった。好相性も味方に逆転で賞金王へ駆け上がるサ