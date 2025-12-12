ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」が１６日に開幕。賞金７位から１８位までの１２選手によるトライアル１ｓｔが行われる。佐藤翼（３６＝埼玉）がエンジン抽選で引き当てた６１号機は、２連対率４０％、５優出１Ｖを誇る実績機。「２パターンの体感があって重めだけど、進むことと回り過ぎがあった。でも、これはいい傾向。気になる点が出れば、その都度やる」と感触はまずまず。今年は２月に大村Ｇ?モーター