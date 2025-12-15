気象庁が９日発表した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は１６日で発表から１週間となり、政府による対象地域への防災対応の呼びかけは同日午前０時をもって終了した。内閣府は「呼びかけが終了しても、日頃から地震の備えをしてほしい」としている。