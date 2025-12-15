東京・上野動物園のパンダが来年1月下旬、中国に返還される見通しであることがわかりました。もともと、2頭は来年2月20日に中国に返還される予定でしたが、期限より1か月早く返還されることになります。今回、2頭が返還されると、およそ50年ぶりに国内からパンダがいなくなることになります。一方、中国外務省は、今年3月に台湾の行政院顧問に就任した自衛隊の岩崎茂・元統合幕僚長に対し、中国への入国禁止や中国国内にある財産の