ロボット掃除機「ルンバ」を手がけるアメリカのアイロボットは14日、日本の民事再生法に相当するアメリカ連邦破産法11条の適用を申請したと発表しました。低価格が売りの中国メーカーに押され、近年業績が低迷していました。手続き中も事業は継続しますが生産を委託する中国メーカーが全株式を取得し、傘下で再建を目指します。