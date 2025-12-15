青森県で最大震度6強の揺れを観測した地震から一週間。影響が続く一方で、学校が再開しました。青森県八戸市では、NTTの鉄塔が倒壊するおそれがあり通行規制が続くほか、48世帯に避難指示が出されています。一方、県内すべての学校が再開、給食も始まりました。「めっちゃおいしいです」「（Q.一番好きな時間は？）給食。とてもおいしかった」