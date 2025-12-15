15日午後6時過ぎ、福岡市の博多駅近くで70代の男性が包丁で刺されました。その後、男性の息子で住所不定・無職の酒井祐基容疑者（37）が「親父を刺した」と包丁を持って交番に出頭し、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。「お父さんを殺すつもりで刺した」「首を狙って刺した」と供述していて、警察は殺人未遂容疑も視野に経緯を調べています。