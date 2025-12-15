上野動物園の双子のパンダが2026年1月に中国に返還されることになりました。東京都によりますと2021年に上野動物園で生まれ、現在4歳となるシャオシャオとレイレイは、2026年1月下旬に中国へ返還することが決まりました。小池都知事：都民の皆さま、様々な思いがあると思うが温かく見送っていただきたい。上野動物園は観覧について、16日から事前申し込み不要の現地整列順にするほか、12月23日以降はオンラインの事前申し込みによ