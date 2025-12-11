３人組歌謡コーラスグループ・純烈が１５日、東京・稲城市のよみうりランド「ＨＡＮＡ・ＢＩＹＯＲＩ」で単独ライブを行い、来年２月４日に新曲「ありがとう」と、新アルバム「純烈のラジオレター！〜純烈１５周年メンバーベストセレクション〜」を同時リリースすることを発表した。「ありがとう」はリーダーの酒井一圭が初めて表題曲の作詞に挑戦。アルバムでは３人が１５曲ずつを選び、ラジオＤＪ風に１曲ずつ思い出やその曲