1988（昭和63）年12月16日、北海道・大雪山系の十勝岳（2077メートル）が26年ぶりに噴火。9月以降、火山性地震が増加し、この日の水蒸気爆発となった。19日には本格的な噴火が発生（写真）。89年になっても火山活動は続き、噴火は20回を超えた。麓の美瑛町の避難命令が解除されたのは5月だった。